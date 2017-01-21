В Гродно работает школа русского языка для иностранцев

21 Января 2017 15:21

Прочесть "Войну и мир" в оригинале и признаться в любви на языке Пушкина и Есенина. Такую возможность дает лингвистическая зимняя школа для иностранных граждан в Гродненском университете имени Янки Купалы. Пишут, читают и учатся разговаривать без акцента граждане Китая, Польши, Германии, Франции и других стран. Многие приехали не в первый раз. Занятия посетил и Дмитрий Смирнов.

Некоторые из слушателей этой зимней лингвистической школы еще путаются в падежах существительных и ударениях. Но это первогодки. Их более опытные коллеги приезжают учиться в Гродно уже второй или даже третий раз подряд.

Две недели или 60 часов лекционных занятий - срок небольшой. Но за это время зарубежные студенты учатся не только понимать русский язык, но даже разговаривать на нем.

Программы занятий разработаны под уровень студентов. В грамматических тестах и упражнениях преподаватели стараются учесть даже профессиональные нужды и цель, с которой ученики приехали в школу.

За эти несколько лет, которые в университете Янки Купалы работает школа русского языка, география студентов расширилась до 20 стран. Язык Пушкина и Есенина предпочли граждане Польши, Испании, Франции, Италии, Соединенных Штатов Америки и даже далеких Китая, Ирака и Японии. Например, Тимо специально приехал из Германии. Говорит, что в его стране сейчас много русскоязычных, но он сам приехал в Гродно, чтобы осуществить свою литературную мечту - в оригинале прочесть "Войну и мир".

Друг Тимо Гвендаль родился во Франции. После летней школы в прошлом году сейчас, в январе, он снова вернулся в Беларусь.

Кстати, социальная часть языковой школы в Гродно, по мнению преподавателей, очень важна. Это, так сказать, лингвистическое окружение, когда носители языка помогают правильно употреблять слова не по учебнику, а в настоящих жизненных обстоятельствах. Тяжелее всего научить иностранцев падежам и ударениям.

Зимняя школа продлится до конца января. Каждый день у зарубежных слушателей две лекции и практические индивидуальные занятия. Кроме того, гости из Китая, Польши, Германии и Франции обязательно знакомятся и с белоруской языком, культурой и даже кухней. Мастер-классы с угощениями уже запланированы.