В Гродно появились таблички с историческими названиями улиц

25 Февраля 2017 15:45

Интересный проект, который инициировали вместе жители и местный интернет-блог, поддержали и городские власти. Особые вывески сейчас размещают на 16 улицах областного центра. На каждой такой табличке, сделанной в форме средневекового щита, именно те названия улиц, которыми пользовались жители в прошлом.

Всего таких вывесок будет установлено 43 по всему историческому центру Гродно. Кстати, этой весной около самых знаковых объектов города для туристов установят еще и специальные так называемые пюпитры с информацией о зданиях на нескольких иностранных языках. В Гродно уверены, что такие нововведения позволят лучше узнать об истории города как его гостям, так и самим местным жителям.