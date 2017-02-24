Краіна
25 Февраля 2017 15:45
В Гродно появились таблички с историческими названиями улиц
Интересный проект, который инициировали вместе жители и местный интернет-блог, поддержали и городские власти. Особые вывески сейчас размещают на 16 улицах областного центра. На каждой такой табличке, сделанной в форме средневекового щита, именно те названия улиц, которыми пользовались жители в прошлом.
Всего таких вывесок будет установлено 43 по всему историческому центру Гродно. Кстати, этой весной около самых знаковых объектов города для туристов установят еще и специальные так называемые пюпитры с информацией о зданиях на нескольких иностранных языках. В Гродно уверены, что такие нововведения позволят лучше узнать об истории города как его гостям, так и самим местным жителям.
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