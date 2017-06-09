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В Гродно этим летом дают необычные уличные концерты
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10 Июня 2017 15:52

В Гродно этим летом дают необычные уличные концерты

Звуки скрипки, контрабаса и саксофона на 5-метровой высоте. В Гродно этим летом дают необычные уличные концерты. Артисты областной филармонии изменили формат выступлений и теперь по вечерам дают представления на стародавнем балконе в центре города. В репертуаре - классические и популярные музыкальные произведения, даже джаз. Балконные выступления анонсируют еще один художественный проект - музыкальные вечера. Весь теплый сезон - на разных и необычных площадках Гродно.

"Балконные концерты" не единственное, что летом привлекают и горожан, и туристов - местной достопримечательностью Гродно уже стали новые уличные знаки. Специальные вывески обозначают не архитектурные и культурные памятники, а местные городские легенды и интересные факты. Теперь в Гродно есть конкретно очерченные места для прогулок с утками, лужайка для котов, тротуары, где можно сломать каблук и территории, где лучше всего целоваться.



  

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