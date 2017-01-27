Дайджест Гродненской области

28 Января 2017 15:20

А вот эта техника уже вышла на маршруты в Гродно - бесконтактные троллейбусы. Зимние склоны местный конструктор обкатывает на снежном байке. Настоящая орнитологическая сенсация - птица из арктической тундры поселилась в Принеманье. О наиболее интересных событиях в регионе за неделю - Дмитрий Смирнов.

Для жителей Гродно новые троллейбусы на маршруте - самое знаковое событие недели. Без подключения к электрической сети транспорт может двигаться почти 15 километров. Таким образом в городе решили проблему в двух микрорайонах. Маршрут связал противоположные части города.

Детективы, романы о любви и историческая проза. Проводить литературные вечеринки в домах совместного проживания помогают библиотекари и волонтеры. Такую благотворительную акцию начали во всем регионе совсем недавно. Но первые фолианты уже нашли своих читателей. Среди женщин в литературном топе, конечно, поэзия.

И сейчас то, что всколыхнуло гродненских орнитологов. Небольшая птица, ее еще называют снежным путешественником или снегурочкой, спряталась от полярной ночи в Гродно. Это первая регистрация зимовки арктической птицы в регионе. Путешественник полностью соответствует своему имени - до Гродно птица пролетела почти 3 000 километров.

Гродненский конструктор объезжает зимние склоны на снежном байке. Сделал его собственными руками по зарубежной модели, но из велосипеда еще советской сборки.

Можем признаться из собственного опыта - на таких спусках захватывает дух.