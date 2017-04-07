В Гродненском госуниверситете имени Янки Купалы открыли кадровое студенческое агентство

8 Апреля 2017 15:33

Строгий дресс-код, уверенный взгляд и идеальное резюме. В Гродненском госуниверситете имени Янки Купалы открыли первое в стране кадровое студенческое агентство. Молодые люди здесь подготовят не только психологически к первому разговору с эйчером компании, но даже посоветуют что надеть на важную встречу.

Зачем молодым рекруторам профили в соцсетях и какая специальность принесет больший зарплатный чек через 4 года - кадровые подробности у Дмитрия Смирнова. Этот круглый стол не что иное, как встреча студенческого кадрового агентства. Здесь учат писать резюме и помогают подготовиться к разговору с эйчером. Все практически. Теории минимально.

Инициатива, кстати, совместная - студенты вместе с профильными преподавателями сейчас собирают команду единомышленников. Учить здесь согласны каждого, кто сразу же - с первого курса - стремится строить карьеру.

Если одни из инициаторов агентства студенты, разумеется, что и карьерные консультации будут вестись не только в кабинетах. Чем больше онлайна, тем лучше, считает Анастасия. Студентка факультета экономики и управления сейчас отвечает за интернет-часть проекта. Ядро группы в соцсетях организовали - одновременно в виртуальную группу скидывают профессиональный контент. Здесь главное помнить, на которую аудиторию ты работаешь.

В свое образовательное пространство девушки планируют включить еще вебинары, мастер-классы от практик-рекруторов и встречи с непосредственным клиентом - работодателями Гродненского региона. Между тем, одна из частей подготовки обязательно включает в себя советы по выбору цвета галстуков и покрою костюма или юбки. Так, здесь учат, что и как будет правильно надеть на важную встречу.

Карьерный рынок сейчас - это субстанция, которая меняется скорее, чем к ней можно подготовить профессионала. Приходится прогнозировать на 5, а то и 10 лет вперед. Футурологи же из Гродненского университета считают, что знают, какие специальности принесут интересную работу и приличную прибыль сегодняшним студентам.

Модель кадрового агентства имеет в виду еще одно интересное обстоятельство - студенты учат студентов. И такой полезный опыт им пригодится уже в этом году. Первые рекрутинговые испытания пройдут еще до летней сессии.