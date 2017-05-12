В Горках ученые сельскохозяйственной академии разрабатывают необычную карту местности

13 Мая 2017 15:12

Все земельные участки получат свой статус, где будет отмечено качество почвы, а главное - рекомендации, что на ней можно выращивать, чтобы получить хороший урожай и для пользы здоровью. Пилотный проект затронет Горки. Однако его авторы уверены: он заинтересует всю страну.

Андрей Ястребов посетил лаборатории академии и узнал - это не единственное, чем ученые готовые удивить. Тамара Мыслыва однажды приехала в Горецкую академию из Украины по обмену опытом. Настолько была впечатлена уровнем образования и учебной базой, что через определенное время возвратилась в Беларусь. Увидела, говорит, огромные возможности для своей карьеры и научной деятельности. И сразу же выступила инициатором пилотного для Беларуси проекта - создания карты земельных участков, где дачники выращивают тысячи тонн овощей.

Ученые академии вместе со студентами исследуют и растения, и почву, и воду. И даже их влияние на здоровье человека. Всю собранную информацию занесут на компьютерную карту с рекомендациями. Что выращивать на приусадебных участках - также готовы посоветовать.

Селекционеры разработали более 20 новых, адаптированных к нашей почве сортов томатов и сладкого перца. Не секрет, что заморские - из Польши либо Голландии - не всегда вырастают такими, как на рисунке упаковки. Приобрели фасовочное оборудование и запустили в производство свои семена. Мол, в придачу к карте.

По секрету - взялись "академики" и за Красную книгу. Выращивают почти исчезнувшие растения. Умножают их и возвращают в обычную среду.

Ученые уверены: их разработки обязательно заинтересуют жителей сельских районов, которые рассчитывают на хороший урожай. В промышленных масштабах это же получилось! Например - озимый рапс, который сейчас так красиво цветет, сеют именно только там, где почва пригодна для этого. Теперь дает максимальный по региону урожай - свыше 40 центнеров с гектара насыщенного белком корма. Самое время и свои приусадебные участки поднять на новый уровень.