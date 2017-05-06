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В детской инфекционной больнице Минска новый корпус
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6 Мая 2017 15:34

В детской инфекционной больнице Минска новый корпус

Современная медицинская техника и комфортные палаты. В детской инфекционной больнице Минска новый корпус. Объект может одновременно принимать более 200 маленьких пациентов с родителями, в масштабах Минска это решит немало вопросов. Но главное - это медоборудование, которое позволит значительно сократить время ожидания диагностики детей.

Вслед за возведением нового корпуса в детской инфекционной больнице в Минске продолжится модернизация действующих медучреждений. 

  

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