Краіна
6 Мая 2017 15:34
В детской инфекционной больнице Минска новый корпус
Современная медицинская техника и комфортные палаты. В детской инфекционной больнице Минска новый корпус. Объект может одновременно принимать более 200 маленьких пациентов с родителями, в масштабах Минска это решит немало вопросов. Но главное - это медоборудование, которое позволит значительно сократить время ожидания диагностики детей.
Вслед за возведением нового корпуса в детской инфекционной больнице в Минске продолжится модернизация действующих медучреждений.
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