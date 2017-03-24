25 Марта 2017 15:27

Социальный проект с экологическим уклоном! В Бресте работает "Деревянная фабрика", где любой желающий может попробовать свои силы в роли резчика или плотника. Материалы, с которыми работают в мастерской, - это отходы столярного производства и спиленные деревья. Проект родился в окружении энтузиастов, которые реализуют сразу несколько важных задач. Рассказывает Виктория Потоня.

Рубанки, лобзики, топоры… Приятный запах древесины привлекает не только юношей, но и девушек. Двери этой творческой мастерской открыты ежедневно. А прийти сюда может любой желающий, чтобы попробовать свои силы в столярном деле. Виталий Головей работает на железной дороге, ремонтирует вагоны. Ему хватило одного занятия, чтобы найти новое хобби.

С инструментами девушки справляются не хуже. Они, как ни странно, более частые гости на "деревянной фабрике".

Фабрика пробуждает интерес к работе с деревом. Работа это творческая. А организаторов социального проекта уже назвали "зеленый дозор". И не без оснований!

Все работы хендмейд - из натурального материала. Причем, в мастерской работают исключительно с отходами столярного производства или спиленными деревьями. Так что проект еще и экологический!

Здесь бесплатно учат пользоваться столярными инструментами. Нередко проводят мастер-классы. После таких занятий можно с легкостью делать цветы из стружки, скворечники, посуду.

В планах энтузиастов, которые открыли социальную экофабрику, - научат ремеслу людей с ограниченными возможностями, чтобы потом трудоустроить их в дизайнерской мастерской.