В Бресте прошел Международный форум деловых контактов

29 Апреля 2017 15:15

Что предлагает Беларусь потенциальным партнерам? И в какие сферы чаще всего приходят инвесторы? Ответы на эти вопросы искали участники Международного форума деловых контактов в Бресте. Чтобы организовать сотрудничество между белорусскими и зарубежными предприятиями, сюда приехали представители разных компаний из 14 стран близкого и дальнего зарубежья. Масштабы встречи оценила Виктория Потоня.

От текстиля и пищевой промышленности до строительных и IT-технологий! Брест на два дня стал площадкой для бизнес-диалога.

Международный форум деловых контактов в Бресте проходит во второй раз. Чтобы наладить сотрудничество, сюда приехали бизнесмены из 14 стран Европы и Азии. А белорусские предприятия, в свою очередь, не упускают возможности представить себя на выставке, чтобы также найти потенциальных партнеров.

В первую очередь интересуются бизнесмены условиями ведения в Беларуси предпринимательской деятельности, системой льгот и преференций. Впервые на форуме представители бизнеса стран "дальней дуги" (Пакистан, Гана, Иордания…) Всего приехало около сотни зарубежных делегатов. Самая многочисленная группа - из соседней Польши. Свой стенд представляет и фирма из Бяла-Подляски, которая осуществляет продажу спортивного инвентаря из Германии, Словакии, Китая.

Белорусские предприятия, а это более ста экспонентов выставки из разных регионов страны, также заинтересованы в расширении географии экспортных поставок.

Во время форума подписаны и соглашения о сотрудничестве. Например, свободная экономическая зона "Брест" закрепила подписями партнерские отношения с представителями немецкой группы компаний одной из самых больших международных ассоциаций по оказанию консалтинговых услуг. Представлять Беларусь вместе партнеры отправятся уже в июне на бизнес-форум в Франкфурте-на-Майне.

Олег Хвалюк, заместитель руководителя администрации СЭЗ "БРЕСТ":

"Конкуренция за инвестора сегодня очень жесткая. Каждое государство пытается создать условия и предложить инвестору что-то, чего нет у другого. Мы мониторили ситуацию у соседей, в Польше и Российской Федерации. И сегодня можем говорить, что условия, которые созданы для наших инвесторов, не хуже, чем у соседей”.

Главным же показателем форума деловых контактов станет дальнейшее сотрудничество, уже вне стен конференц-залов и выставок.