В Бресте на неделе звучала классическая музыка

14 Января 2017 15:31

Здесь проходил международный фестиваль "Январские музыкальные вечера". Произведения знаменитых европейских композиторов исполняли как музыканты-виртуозы, так и молодые исполнители. В этом году форум собрал участников из 11 стран: от Японии до США.

Рассказывает Виктория Потоня.

Для молодого пианиста из Японии Такеши Ямамото это первое выступление перед белоруской публикой. Он еще раз доказывает, что искусство не имеет границ. 12 лет Такеши живет в Польше, где получил музыкальное образование и продолжает карьеру. Лауреат международных конкурсов, воспитанный на восточной культуре, не хуже европейцев интерпретирует музыку Шопена.

У каждого из четырех вечеров - своя тематика и атмосфера. Здесь звучат не только знаменитые симфонии, вариации, но и новые музыкальные произведения. Это хорошая стартовая площадка для молодых исполнителей. Неизменный руководитель и директор международного форума Лилия Батырова за 29 лет познакомила брестскую публику с мэтрами и виртуозами классического искусства из разных уголков планеты.

За время существования фестиваля на его сцене выступили артисты почти из 40 стран мира. В этом году в программе также немало новых имен. Так, все зарубежные музыканты и вокалисты участвуют в форуме впервые. Да и сами вечера расширили границы - концерты прошли в двух райцентрах - Кобрине и Жабинке.

Нынешний форум объединил 200 артистов из 11 стран мира: от Японии до США. Саксофонисты из Нидерландов, четыре оркестра из Беларуси, особый акцент - на фортепианную музыку. У брестских зрителей была уникальная возможность увидеть экстравагантное выступление пианистов из Польши и Латвии в четыре руки, а также услышать меццо-сопрано примы Мариинского театра Ольги Бородиной.

"Январские музыкальные вечера" хранят лучшие традиции академического искусства. И являются настоящим подарком на Рождество. Занавес фестиваля опущен, но организаторы и зрители уже в ожидании нового - юбилейного - форума.