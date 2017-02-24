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В БНТУ к концу года появится производство 3D-принтеров
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25 Февраля 2017 15:59

В БНТУ к концу года появится производство 3D-принтеров

Все больше студентов свою научную фантазию направляют в университетские лаборатории, где создаются инновационные технологии. В БНТУ таким образом уже к концу года появится производство 3D-принтеров, а будущие медики изобретают новые методики лечения. Ян Пашкевич проверил в действии изобретения молодых ученых.

На 100 процентов более эффективно и инновационно - активированный уголь нового поколения - разработка Екатерины Шахно. Апгрейд-препарат позволил преобразовать таблетку в идеальный транспорт для лекарств. Например, обычные антибиотики растворяются в желудке - угольный же скафандр сохранит их полезные свойства и таким образом почти полностью заменит лечение уколами.

Сохранить здоровье поможет и это изобретение. Такой химический коктейль из жидких металлов наделяет любой материал суперсвойствами - огнеупорностью.

После обработок жидкостью ткань рассеивает и охлаждает пламя. Удачную комбинацию элементов для устойчивого эффекта препарата нашел Александр Лукьянов.

Авторский взгляд на конструкцию 3D-принтеров предложил и Кирилл Маркин - трехмерный принтер превратился в механического кондитера. В палитре кулинарного художника - шоколад, карамель и даже сыр.

  

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