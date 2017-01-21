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В Беловежской Пуще переписали зубров
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21 Января 2017 15:32

В Беловежской Пуще переписали зубров

Популяция зубров в Беловежской Пуще выросла до 510 особей. Впервые за весь период многолетних учетов этой зимой зафиксирована максимальная группировка самцов - около 20-ти. По словам специалистов, оптимальное количество зубров в пуще должно составлять 350 голов. Сейчас эта цифра больше почти в полтора раза. Поэтому важно проводить переселения животных. А благодаря программе восстановления популяции Беларусь по количеству зубров занимает второе место в мире.  

  

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