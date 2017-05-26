В белорусских здравницах свободных мест почти не осталось

27 Мая 2017 15:22

Спа, водно-лечебные процедуры и туры выходного дня. В белорусских здравницах на горячий летний сезон свободных мест почти не осталось. Спрос на белорусский отдых демонстрируют не только наши соотечественники. Поправить свое здоровье к нам едут из Германии, Израиля, США, даже Австралии.

Как отдохнуть душой и телом в Беларуси - репортаж Татьяны Король. Когда лучше зарубежных возможностей - работа на родной земле. Галина Стрелец уже 20 лет работает в одном из санаториев Нарочанского края. Говорит, что помогать людям отдохнуть и поправить свое здоровье - ее призвание. И дело не только в медицинском образовании.

Кстати, санаторно-курортное лечение уже стало брендом Беларуси далеко за ее пределами. Только в 13 здравницах Федерации профсоюзов ежегодно отдыхают около 50 тысяч иностранцев. Многочисленные гости из-за границы впервые знакомятся с понятием санаторий только у нас, ведь, например, в Ирландии, откуда приехала Юлия Лолес, для здорового отдыха предлагают максимум спа-программы на базе гостиниц.

Но больше всего туристов привлекает белорусская природа и возможность прикоснуться к ней. В этом санатории "Нарочь" самый длинный пирс на побережье одноименного озера. Его длина 125 метров. Пирс позволяет рыбакам отдохнуть и поймать свою рыбку.

И если иностранные гости чаще едут к нам полюбоваться природой, то белорусы все же покупают путевку с конкретной целью - поправить свое здоровье. А последнее время все чаще вместо заграничной путевки остаются на отдых на пляжах наших здравниц. Особенно приятный бонус в виде скидки 25 %.

В каждом белорусском санатории готовы предложить более 200 медицинских услуг. У иностранцев сейчас особой популярностью пользуются туры выходного дня и пятидневные для безвизовых туристов. Под их индивидуально разработаны специальные программы.

О таком релаксе надо позаботиться заранее. Например, в санаториях Федерации профсоюзов на лето забронированы практически все места. Двухместный номер на одного с четырехразовым питанием и процедурами будет стоить в день в среднем 45 рублей. Такая цена значительно ниже отдыха за границей. А вот выбор медицинских услуг, по словам докторов, значительно больше.

Одним словам, Беларусь - универсальный курорт, где каждый может отдохнуть душой и телом. Это уже поняли белорусы, сравнивая сервис и набор услуг в наших здравницах. А главное - зарубежные гости. Их с каждым годом в белорусских санаториях все больше - из Германии, США и даже Австралии все чаще возвращаются за здоровым отдыхом именно на Нарочь.