В Беларуси сейчас три промышленных производителя льняного масла

18 Февраля 2017 15:19

Но первопроходцем в этой области был небольшой цех в Дрогичинском районе. А недавно здесь также впервые в Беларуси наладили производство клетчатки белого льна. Чем это растение отличается от традиционных масляных культур?

За технологией переработки наблюдала Виктория Потоня.

15 лет назад бывшее здание детского сада в деревне Заверша стало цехом по производству льняного масла. Это была первая попытка в стране наладить в промышленных масштабах выпуск полезного продукта. Местные жители говорят: неслучайно.

С помощью ученых на основе аутентичных народных технологий здесь разработали собственную рецептуру и запатентовали ее. Секрет срока годности масла (от четырех до девяти месяцев) - на дне бутылки.

Натурпродукт отжимается из специальных сортов льна. В одном зернышке содержится около 48% масла. Сначала зерно досушивается при температуре 35 градусов. Затем пресуется холодным способом. Процесс безотходный: жмых идет на корм скоту. За год здесь получают 100 тон масла.

Основная часть продукции реализуется на внутреннем рынке. Небольшие партии отправляют в Россию, Чехию, Польшу.

На предприятии несколько месяцев назад освоили производство белого льна. Растение вывели в начале ХХІ века методом селекции. Причем, здесь получают популярный экопродукт - клетчатку белого льна.

Пока сырье для эксклюзивной продукции покупают в России. Клетчатка белого льна, по словам специалистов, идеально подходит для диет и профилактики заболеваний. В ней больше белков и аминокислот. Ежегодно на предприятии совершенствуют технологию и повышают объемы производства льняного масла. Работают под заказ, а не на склад. И ставку делают исключительно на натуральность продукта.