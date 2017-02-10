В Беларуси получен первый урожай огурцов в теплицах

11 Февраля 2017 15:32

Подрастает рассада томатов, перцев, баклажан. Обеспечить белорусов овощами в холодный сезон - главная задача тепличных комбинатов страны. Ольга Масловская отправилась на плантации хозяйства "Рудаково". Это один из крупнейших производителей овощей и зелени в Беларуси. Площади оазиса - 18 гектаров. Ольга, вижу, в разгар зимы вы попали в настоящее лето.

Рассказывает Ольга Масловская.

Северное сияние над ночным Витебском - невероятно, но факт. Каждый вечер жители областного центра любуются заревом, что поднимается над южной частью города. Не удивляются, ведь знают - это сверкают гектары теплиц.

У огородников тепличного комбината никогда не бывает сезонной депрессии. Это и понятно, они работают в тропиках. Даже если за окнами слякоть и серость, под стеклянной крышей тепло и влажно. Солнце, понятно, искусственное. А вот загар у огородников настоящий.

На окнах - светоотражающие шторы. С их помощью в теплицах сберегают тепло в сильные морозы. 20 часов в сутки под яркими лампами рекордными темпами растут огурцы сорта "мева". 4 часа - отдых в полной тьме. У каждой культуры свой распорядок дня.

Рабочий день в теплицах начинается рано - надо собрать урожай. Рассаду высадили, как всегда, в конце декабря - и уже через три недели начали сбор плодов. В эту пору каждый день снимают по 7 тонн огурцов. Весной будет и того больше.

Что касается томатов, то их время настанет только в начале апреля. Здесь выращивают сорт "тореро". Еще несколько гибридов проходят испытания. Ароматные соцветия салата, базилика, рукколы, укропа и петрушки попадают на прилавки каждые 30 дней.

Промышленные теплицы в Витебске появились в 70-х годах. Интересный факт: когда в областной центр приезжала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, она посетила передовой тепличный комбинат и даже оставила запись в книге почетных гостей. С тех пор технологии изменились: минеральная вата вместо грунта, индивидуальный полив через капельницы и новые экологические методы борьбы с болезнями растений. Результат - более 60 килограммов овощей с квадратного метра.

Более половины тепличных овощей поставляют за границу. За витебскими огурцами и помидорами приезжают фуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска. Ароматные соцветия базилика и укропа - лучшее лекарство против сезонной депрессии.