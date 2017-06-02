3 Июня 2017 15:25

Благотворительными акциями, флешмобами, детскими фестивалями и конкурсами в Беларуси отметили Международный день защиты детей. В нашей стране их проживает более полутора миллионов. А только в прошлом году появились на свет почти 120 тысяч малышей. Забота о них - задача не только государства, но и каждого взрослого белоруса. Особое внимание уделяют детям-сиротам. Кстати, более 80 % из них воспитываются в семьях.

Подарок, который решит дефицит мест в детских садах, получили жители Ветки. Обновленное дошкольное учреждение - это почти тысяча квадратных метров, полностью укомплектованные музыкальный и физкультурный залы, уютные спальни и игровые комнаты. Также оборудован кабинет психолога и учителя-логопеда. Кроме того, обновленный детский сад оснащен системой видеонаблюдения. Модернизацию провели буквально за несколько месяцев. На эти цели из областного бюджета было выделено около полутора миллионов рублей. Сейчас сюда будут ходить более 60 детей в возрасте от 2-х до 6-ти лет. В честь открытия руководство и воспитанники детского сада получили подарки - сертификаты на приобретение спортивного и игрового инвентаря и бытовую технику.

Еще один подарок получили и жители Гомеля. Это новое педиатрическое отделение филиала Центральной городской детской клинической поликлиники. Сейчас здесь будут обслуживать 8 участков, которые насчитывают более 7 тысяч детей. Записаться на прием в новом отделении можно будет и с помощью интернета-регистратуры, в ближайших планах - подключение к системе электронного рецепта.