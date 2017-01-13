14 Января 2017 15:23

Коляда идет! В Беларуси древние традиции предков снова становятся популярными. Вифлеемская звезда, сакральные песни-колядки и самый, пожалуй, знаменитый символ рождественской недели - коза. Все эти атрибуты зимних праздников наши корреспонденты встретили на обычных улицах и даже не выдержали - присоединились к хороводам. Как колядуют в Беларуси и чем отличаются обряды в разных регионах страны? Дмитрий Смирнов знает, зачем посыпать хозяйку и ее дом зерном и, самое интересное, что ряженым кладут в корзину хозяева.

“Сама Каляда ідзе, казу вядзе, шчасце i радасць нясе!” Слова из праздничной песни здесь, в Гродненском районе, не забылись и в ХХІ столетии. Коляда по белорусским деревням и даже городам шумно ходит уже с 7 января. Но в некоторых районах праздники растянули во времени. А почему нет, если зимняя сказка всем по душе.

Поют здесь, в Житомле, и правда много. Песни во время Святок звучат повсюду: на улице, в доме, за столом. Музыка и колядки, как говорят местные жители, в эти две недели объединяют землю и небо.

Но не только песни. Обязательными атрибутами этих январских праздников уже сколько столетий остаются вифлеемская звезда и коза. И если с метафорой небесного объекта все понятно - это символ Божьего Рождения, то вот коза - образ противоречивый. Здесь, если поискать, найдется и немного языческих корней. Одно то, что поднять из беспамятства рогатую может только сильный квас, вынуждает пересмотреть биологические знания.

Коза - кстати, в большинстве черная, - как и распространенный в Гродненской области зерновой обряд - наследие, что передавали поколения предков белорусов.

Смотря на то, как пополнялась корзина ряженых от дома к дому, мы поняли: хозяевам засевание зерном действительно помогает. Кстати, муж с женой из первого дома закрыли двери и присоединились к козе и ее колядовщикам.

Эту Коляду, кажется, не сдержать. В каждом доме - новые песни и пожелания для хозяев.

Как видите, таких веселых гостей с песнями да с козой просто нельзя не пустить в дом. Хороводы, может, и достаточно шумные, но хозяева стародавний перфоманс приветствуют с радостью и щедро одаривают. И так по всей стране. Но на Беларуси есть место, где рождественский обряд получил статус нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.