Главная>>Краіна>>В агрогородке Барсуки Докшицкого района на неделе торжественно пустили природный газ
Краіна
RSS
В агрогородке Барсуки Докшицкого района на неделе торжественно пустили природный газ
Скачать Поделиться

10 Июня 2017 15:47

В агрогородке Барсуки Докшицкого района на неделе торжественно пустили природный газ

На реализацию проекта понадобилось более 135-ти тысяч рублей. Теперь к системе газоснабжения подключат более 200 индивидуальных домов, несколько многоквартирных, а также зерносушильный комплекс. В этом году в Докшицком районе газифицируют еще один агрогородок.

Одновременно с использованием природного газа в Беларуси активно развивают и альтернативную энергетику, а также местные виды топлива. Это позволяет гарантировать энергетическую безопасность страны и экономить.

Местные виды топлива используются не только для отопления отдельных объектов, таких как школы и больницы, но и целых населенных пунктов.

  

Другие новости

В объективе - автобусы У аб'ектыве – аўтобусы 10.06.2017 15:39 / Краіна В объективе - автобусы
Новоселье в Сенице Наваселле ў Сеніцы 10.06.2017 15:25 / Краіна Новоселье в Сенице
Работа обратной связи Праца зваротнай сувязі 03.06.2017 15:55 / Краіна Работа обратной связи

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =