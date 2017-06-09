В агрогородке Барсуки Докшицкого района на неделе торжественно пустили природный газ

Краіна
10 Июня 2017 15:47
В агрогородке Барсуки Докшицкого района на неделе торжественно пустили природный газНа реализацию проекта понадобилось более 135-ти тысяч рублей. Теперь к системе газоснабжения подключат более 200 индивидуальных домов, несколько многоквартирных, а также зерносушильный комплекс. В этом году в Докшицком районе газифицируют еще один агрогородок.
Одновременно с использованием природного газа в Беларуси активно развивают и альтернативную энергетику, а также местные виды топлива. Это позволяет гарантировать энергетическую безопасность страны и экономить.
Местные виды топлива используются не только для отопления отдельных объектов, таких как школы и больницы, но и целых населенных пунктов.
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