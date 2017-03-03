Уровень воды в реках Гомельской области продолжает повышаться

4 Марта 2017 15:18

На некоторых водоемах до опасного уровня - всего несколько десятков сантиметров. Это еще не наводнение, но синоптики уверены - в этом году на большинстве рек вода выйдет на пойму.

Вероятность прихода в регион большой воды оценила и Ольга Холодович. Снежная зима, влажная почва и оттепель - реки Гомельской области соответственно отреагировали на природные факторы. Рост уровня воды в Соже, Днепре и Березине значительный - от 5 до 20 сантиметров. О масштабном наводнении гидрологи пока не говорят, но прогнозируют, что вода выйдет на пойму на большинстве рек.

Кстати, для Гомельской области, считают специалисты, наводнение - хороший знак. Последние годы в регионе отмечены засухой. В колодцах не осталось воды, в реках сократилось количество рыбы, страдают посевы.

Последний раз большая вода приходила в Гомельский парк в 2013. Тогда ее уровень превысил опасный на полтора метра. Вот эта набережная полностью ушла под воду.

В этом году такого наводнения синоптики не прогнозируют, но спасатели готовы к любому развитию ситуации. Тем более что в Гомельской области служба МЧС имеет всю необходимую технику.

Что является для всех настоящей головной болью, так это любители рыбной ловли. Несмотря на многочисленные предупреждения, число рыбаков на все более тонком льду практически не уменьшается. А синоптики напоминают - из-за теплой погоды, дождя и тумана лед очень быстро становится тонким и хрупким. Там, где еще вчера его толщина была 30 сантиметров, на следующий день может остаться всего 5.