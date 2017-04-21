22 Апреля 2017 15:30

Уникальный и первый в Беларуси музей пасхальной писанки открыт недалеко от Гродно - в городке Сапоцкин. И эти узоры на скорлупе яиц не просто художественные фантазии - сапоцкинская писанка внесена в Список нематериальных ценностей. Как организаторы собирали яичные экспонаты и зачем музею ржавые гвозди, дубовая кора и электрическая плитка - все подробности у Дмитрия Смирнова.

Художественные узоры на скорлупе - традиция, которую хранит не одно поколение, а сама технология сапоцкинских писанок включена в Список нематериальных историко-культурных ценностей страны.

Похожие мастер-классы не только для местных детей, но и для иностранных туристов. В пасхальном музее в штат записаны настоящие мастера писанки. И для них здесь есть все необходимое: гвозди-кисточки, электрические плитки, на которых красят яйца, и, конечно, самое важное - коллекция!

Эти экспонаты собирали более 5 лет из нескольких близлежащих деревень. Самому старому из них на эту Пасху исполнилась уже 17 лет. Любопытно, что писанки здесь делают не только из куриных, но и из индюшиных и даже страусиных яиц.

Точная цифра экспонатов - 425 яиц. Все настоящие, деревянные здесь раскрашивают в большинстве на сувениры для туристов. На стенах все возможные узоры сапоцкинских писанок. А для мастеров эта весенняя пора самая жаркая. Без учета мастер-классов только для родных и близких Антонина Юрченя раскрасила более 50 яиц.

Рисунок наносится горячим воском, потом будущая писанка красится. Рецепт краски передается из поколения в поколение не первое столетие. А по перечню ингредиентов больше напоминает зелье волшебницы.

Процесс действительно долгий - настаивать пасхальную краску в городке начинают аж с начала Великого поста и до самого праздника Воскресения Христова.

Организаторы музея в этом сезоне планируют еще несколько культурных открытий на территории Августовского канала. Скоро здесь появятся музеи гродненского рушника и керамики. Во всех случаях главное то, что можно будет не только осматривать экспозиции, но и своими руками ткать и лепить.