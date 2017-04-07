У праздника День белорусской письменности появится свой сайт

8 Апреля 2017 15:39

Интернет-страница станет путеводителем. Там будет программа праздника, маршруты, точки общественного питания и возможные варианты ночлега. В этом году День белорусской письменности пройдет в Полоцке в первые выходные сентября. Лейтмотивом станут сразу несколько важных дат - это 500-летие белорусского книгопечатания, юбилеи классиков литературы - Якуба Коласа, Янки Купалы, Янки Брыля. Кроме того, родина первопечатника отпразднует 1155 лет. По традиции на форуме вручат Национальную литературную премию. Впервые пройдет республиканский конкурс юных чтецов "Живая классика".

К празднику в Полоцке обновят 255 объектов, в том числе площадь Франциска Скорины и единственный в Беларуси музей книгопечатания. Тут же будет экспонироваться памятник национальной книжной культуры "Малая подорожная книжица". Раритет напечатал Франциск Скорина в Вильно в 1522 году.