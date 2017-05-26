У "Королевы Весны" зимнее имя

27 Мая 2017 15:24

Студенты определили самую обаятельную и творческую в конкурсе "Королева Весна - 2017". Победительницей стала студентка Витебского технологического университета Снежана Михейцева. Жюри оценивало артистизм, грацию, сценические данные, коммуникабельность и чувство юмора.

Наш витебский корреспондент Ольга Масловская, конечно же, поддерживала свою землячку. Парусами легкой промышленности называют Витебский технологический. Но есть в этой альма-матер еще одна отличительная черта. Здесь учатся настоящие королевы красоты. И это не субъективное мнение, а факт. Известно, что именно студентка этого университета Мария Кежа в 1990 году завоевала титул "Мисс СССР". Два года назад Светлана Горбачева побеждала в международном финале студенческого конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна". Теперь Беларусь в соревновании самых творческих и красивых студенток СНГ представит Снежана Михейцева. Кстати, еще одна студентка Витебского технологического университета - Диляра Саттарова - на республиканском этапе конкурса "Королева Весна" стала "Мисс Вдохновение".

Ради справедливости надо сказать, что творческая жизнь вуза не очень занимала студентку. На первых курсах будущий товаровед-эксперт полностью посвятила себя учебе.

В свободное время занятия спортом. За плечами 10 лет профессионального тенниса. Когда по предложению друзей впервые вышла на сцену в университетском конкурсе, открыла в себе новые творческие способности, даже начала петь. Со столичной сцены в исполнении Снежаны звучал патриотический рэп. В конце песню "Мама Беларусь" исполнял весь зал.

Интеллектуальный конкурс также на отлично. На вопрос, что изобретут белорусские ученые через тысячелетие, студентка предположила, что это будет женская сумочка с функцией голосового поиска вещей и мужские носки с магнитными волокнами, чтобы владелец никогда не терял пару.

Подготовка к республиканскому этапу заняла много времени. Помогал университет. Целый автобус болельщиков отправился в столицу. И именно группа поддержки Витебского технологического была самой заметной в зрительном зале.

Впереди международный финал. Вместе с победительницей конкурса "Королева Весна" Снежаной Михейцевой поедет первая вице-королева - студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Алена Енко.

Песня "Мама Беларусь" опять прозвучит 26 июня уже в Ставрополе.