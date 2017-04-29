Туристическая привлекательность - токование тетеревов и фотоохота

29 Апреля 2017 15:23

Туристическую привлекательность с местным колоритом раскрывают охотничьи хозяйства Минской области. Можно послушать токование тетеревов, выйти на фотоохоту или собрать настоящие трофеи. Поблуждать по нашим лесам едут и туристы из России, а в этом году с введением безвизового режима ожидают еще большего количества гостей. Привлекательность белорусских лесов оценила Юлия Токарь.

Их неповторимое шипение и фырканье слышно буквально за полкилометра. Такими особыми пениями в конце апреля тетерева начинают весеннее токование.

Для фотографа-анималиста Виктора Козловского это особое время. Только раз в год во время токования можно "поймать" в кадр дикую птицу с шикарным черным оперением и эффектными красными бровями. Азарт настоящий... Несмотря на то, что в портфолио бывшего лесника - не только аисты и перепелки, а и бурый медведь, и благородный олень.

За две недели до тетеревиного токования возводятся самодельные шалаши, откуда и ведется охота.

На токование фотоохотник приходит еще до рассвета и в таком потайном месте находится около 5 часов подряд. Причем, апартаменты должны быть максимально незаметными. Здесь и еловые ветки, и солома. Все, чтобы птица не заметила человека.

Охотники хозяйства Минской области раскрывают туристическую привлекательность с местным колоритом. На этот раз на встречу с дикой природой решились выйти экономист, фотолюбитель и даже школьник - под пристальным наблюдением профессионального егеря.

Экзотики в наших лесах ищут гости из России, Франции, Словении. Безвизовый туризм привлечет еще больше желающих.

Экотуры для охотников, орнитологические путешествия - для тех, кто любит наблюдать за птицами и подсчитывать их, гастрономические экскурсии - для любителей попробовать Беларусь на вкус. Каждый турист откроет для себя нашу страну по-своему.