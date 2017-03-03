4 Марта 2017 15:31

Миллионы роз, сотни тюльпанов и лилий - цветы по уникальной голландской технологии выращивают белорусские специалисты в Орше. В теплицах лето круглый год. Весь процесс полностью автоматизирован. В оранжереях современная система полива и регулирования температуры. Солнце, разумеется, искусственное. Благодаря благоприятному климату в цветниках и строгому соблюдению технологий качество цветов, выращенных в Беларуси, высокое. В ассортименте декоративные хвойные и лиственные культуры, а также цветочная рассада.

К 8 Марта в оранжереях расцвели сразу несколько сортов тюльпанов. Как подчеркивают флористы, эти весенние цветы всегда в тренде.