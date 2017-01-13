Центру олимпийского резерва в Жлобине 10 лет

14 Января 2017 15:17

В Жлобине уже 10 лет существует фабрика по подготовке будущих звезд. Так называют местный Центр олимпийского резерва. Спортсменов здесь готовят сразу по семи олимпийским видам и принимают турниры международного уровня. Наш корреспондент Алексей Немов об успехах и планах спорткомплекса.

Ее кумиры - белорусские пловцы Александра Герасименя и Евгений Цуркин, а ближайшие планы - Олимпиада в Токио. Елизавета Запольская, кандидат в мастера спорта по плаванию, тренируется в центре с момента его открытия и заслуженно называет его одним из лучших в стране.

Сейчас в Жлобине готовятся к первенству сразу две российские школы олимпийского резерва - из Москвы и Санкт-Петербурга. В Беларусь они приехали по совету коллег, которые здесь бывали неоднократно.

Всего же в центре готовят спортсменов сразу по семи олимпийским видам, среди них академическая гребля, биатлон, волейбол и гандбол.

Уровень этого зала игровых видов спорта позволяет проводить любые международные турниры, так, совсем скоро здесь стартует отборочный тур Европы по гандболу среди женщин. На этой площадке сыграют команды Швейцарии, Португалии и Грузии.

Однако основная задача - это воспитание юных спортсменов. К этому здесь относятся с особой педантичностью.

Кадры для национальной команды готовят и на ледовой арене. Сейчас здесь тренируются дети, которые уже трижды становились лучшими на первенстве страны. Тренеры полагают, что этот состав в будущем может стать основой для клуба высшей лиги

Специалисты сегодня сходятся во мнении, что Центр олимпийского резерва Жлобина - один из самых лучших спортивных объектов не только области, но и страны. Совсем недавно он отметил свой первый юбилей - 10 лет. Несмотря на хорошие результаты, останавливаться здесь и не думают. В планах - открытие площадок по пляжному футболу и волейболу.