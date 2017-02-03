Три города Витебской области попали в топ-5 интересных мест для туристов

4 Февраля 2017 15:36

Сразу три города Витебской области - Полоцк, Новополоцк и Глубокое - попали в топ-5 самых интересных мест для туристов интернет-издания о путешествиях. Авторы публикации внимание обратили не только на архитектурное наследие, но и на креативные идеи, которые привлекают туристов. Наш витебский корреспондент Марина Романовская прошлась по маршруту и предлагает свой рейтинг самых интересных объектов.

Семья Аврутиных свой зимний уик-энд проводит в белорусской здравнице. Санаторный отдых, говорят туристы, не уступает зарубежным курортам. В личном рейтинге сразу несколько точек, где обязательно надо побывать.

Полоцк, Новополоцк и Глубокое. Именно эти города Витебской области вошли в топ-5 интересных мест для туристов одного интернет-издания о путешествиях. Справочником воспользовалась и наша съемочная группа. Первая остановка - самый древний город Беларуси.

Один из самых интересных маршрутов на туристической карте Полоцка проходит через проспект Франциска Скорины. Именно здесь можно увидеть знаменитый памятник букве Ў, а буквально через несколько шагов сделать селфи в географическом центре Европы.

Более 200 тысяч туристов в год. Древний Полоцк привлекает путешественников из разных стран мира. Местная фишка - событийный туризм. Фестивали и самые разные чемпионаты здесь поводят независимо от поры года.

Бренд города Глубокого - вишневый фестиваль. Праздник сочной ягоды проходит в июле. А пока туристы не пропускают возможности сделать селфи у гигантской вишни в центре города.

Жильцы города Глубокого верят, что когда-то в крае вишневого фестиваля жил сам Мюнхаузен. В райцентре барону даже установили памятник. Говорят, достаточно дотронуться до его левой ноги - и желание обязательно исполнится.

В красивую легенду трудно не поверить. Тем более что придумали ее сами туристы. Сколько желаний осуществилась, неизвестно. Но в столице вишневого фестиваля уверены: много путешественников приедут сюда еще не один раз за новыми впечатлениями.