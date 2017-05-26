Три дня в роли пожарных

27 Мая 2017 15:19

В Брестской области слет юных спасателей объединил более сотни участников. В программе - задания, максимально приближенные к реальным ситуациям. Переправа по воде, умение потушить пожар из брандспойтов и искать на дне озера настоящий черный ящик после условного крушения самолета.

Масштаб учений оценила и наш корреспондент Виктория Потоня. Примерить настоящую форму спасателя приходится не каждому. Для участников слета - это обязательное задание. Причем, одеться на скорость мало, следует правильно соединить элементы пожарного рукава и ликвидировать препятствие.

На спортивно-интеллектуальной дорожке у Бамовского озера - 18 команд. Школьники и кадеты, которые изучают на факультативах основы безопасности, здесь от теории перешли к практике. Соперничество, адреналин и многочисленные эмоции на каждом этапе соревнований.

Парни и девушки борются на равных. Один из самых очевидных и динамических туров - водное препятствие. Сначала - переправа на лодке. Затем - в альпинистской амуниции "пролететь" над водой и попасть в надежные руки команды.

Все задания спасательного марафона максимально приближены к реальным ситуациям. От оказания медицинской помощи человеку, который тонет, до поиска черного ящика на дне озера после условного крушения самолета. Точность оценивают профессионалы. Среди жюри и сотрудники Белорусского Красного Креста.

Этот слет в Брестской области проходит в 16-й раз. Нередко он бывает трансграничным. Присоединяются команды из соседних Польши и Украины.

В лагере господствует не только дух соревнования, но и туристическая романтика. Команды живут в палатках, на оформление которых также организован своеобразный конкурс. Здесь настоящая полевая кухня. И, вообще, палаточный городок существует автономно. Дизель-генератор обеспечивает его электричеством и горячей водой.

Организаторы считают: марафон - это хорошая возможность научить детей правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях. В том числе - это и профориентационная площадка.

Десятке лучших участников слета некогда расслабляться. Она продолжит подготовку к республиканскому турниру, который пройдет в июле в Гомельской области.