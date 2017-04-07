8 Апреля 2017 15:29

Трасса деревенская, а дорожный трафик как в мегаполисе - под окнами домов жителей деревни Стайки Воложинского района ежедневно проезжают более сотни тяжелогрузов. Большие машины приносят настоящую песчаную бурю, раскатывают на обочине колею и даже несколько раз сбивали забор. Рядом идет реконструкция трассы Минск - Гродно, и деревня Стайки как раз лежит на маршруте между песчаным карьером и строительной площадкой. Со своей проблемой местные жители обратились на нашу телефонную линию АТН.

Объездные пути для грузового потока попробовал найти Ян Пашкевич. Избавиться от такого экодизайна своего дома Мария Игнатик пыталась уже несколько раз, но безуспешно. Нежеланный стрит-арт постоянно восстанавливается - его авторами стали более сотни тяжелогрузов, которые ежедневно курсируют по деревенской дороге. Такие крупные караваны перевозят стройматериалы для реконструкции трассы Минск - Гродно.

Но возможность наблюдать такое ралли грузовиков из самых лучших мест приносит и другие неудобства - от постоянного трафика, особенно во время дождя, обочина дороги превращается в водяной ров.

Час пик у грузовиков продолжается весь день.

По словам жителей, грузовики не соблюдают и скоростной режим. На предприятии, которое отвечает за реконструкцию трассы Минск - Гродно, нам объяснили: рядом с деревней Стайки находится карьер - главный песчаный источник для строительства автомагистрали. И это единственный возможный маршрут доставки стройматериалов.

Более десяти километров "рабочей" части дороги от карьера до трассы Минск - Гродно строители восстановили - положили здесь асфальтобетонное покрытие специально для интенсивного движения. Пик работ прошел, поэтому поток машин будет уменьшаться.

Все же "следы" от грузоперевозок планируют ликвидировать в ближайшее время.

Дорога попадет на особый контроль сотрудников ГАИ области. А пока же заставить водителей-лихачей снижать скорость могут разве что построенные самими сельчанами искусственные неровности.