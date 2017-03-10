Ткать логотип Могилева начали лучшие народные мастера области

11 Марта 2017 15:23

Над панно, размер которого два на три метра, будут работать 10 ремесленников. Проект “З гонарам да цябе, любы Магілёў” презентуют во время празднования 750-летия города.

Как создается самое большое современное художественное произведение региона, узнал Андрей Ястребов. Все началось с конкурса на лучший логотип Могилева. Творческих работ было почти сто. Выбрали одну с изображениями знаковых объектов города, объединенных белорусским орнаментом. Например, Свято-Никольский собор - памятник XVII столетия, включен ЮНЕСКО в список наиболее ценных сооружений Европы в стиле барокко.

Жюри решило, что при создании логотипа будет использован стиль вышивки крестиком. Его успешно применяют мастера Могилевского колледжа искусств, рукам которых принадлежат брендовые сувениры. Потом их вручают дорогим гостям города. Здесь и сегодня изготавливают гобелены, ручники. Накануне 750-летия основания Могилева логотип появится на сувенирной продукции, бейджиках продавцов, упаковках местных товаров. И даже на самом большом современном гобелене, эскиз которого уже ткут лучшие мастера региона.

Правда, ткацкий рисунок все же будет отличаться от утвержденного, на что ремесленники получили специальное разрешение.

После того как эскиз будет готов, 10 лучших мастеров региона возьмутся за большой гобелен размером два на три метра. Ткать его, что интересно, будут на трех стародавних деревянных станках, которые сохранились в рабочем состоянии. Работы начнут в конце марта.

Самый же большой гобелен Могилевского региона - вот этот, почти 116 квадратных метров - хранится в областном Дворце культуры. В этом году огромному произведению исполнится 36 лет.

Будто живое подтверждение того, что традиции не утрачены.