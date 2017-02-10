Технопарк в медуниверситете

11 Февраля 2017 15:19

Научный технологический парк на базе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы планируют открыть в этом году. Новый региональный элемент инновационной инфраструктуры поможет скорее воплощать в жизнь разработки местных ученых. В частности, в новом технопарке будет работать совместная лаборатория купаловского и медицинского университетов. Уже известно, что на ее базе планируют изготавливать протезы слуховых косточек. Вместе с тем в местном медуниверситете работают и в области так называемой персонифицированной медицины. Особую заинтересованность у ученых вызывает такое направление, как фармакогенетика, которая предусматривает разработку различных видов лечения в зависимости от генотипа определенного человека.