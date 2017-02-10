Главная>>Агентство теленовостей>>Краіна>>Технопарк в медуниверситете
Краіна
RSS
Технопарк в медуниверситете
Скачать Поделиться

11 Февраля 2017 15:19

Технопарк в медуниверситете

Научный технологический парк на базе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы планируют открыть в этом году. Новый региональный элемент инновационной инфраструктуры поможет скорее воплощать в жизнь разработки местных ученых. В частности, в новом технопарке будет работать совместная лаборатория купаловского и медицинского университетов. Уже известно, что на ее базе планируют изготавливать протезы слуховых косточек. Вместе с тем в местном медуниверситете работают и в области так называемой персонифицированной медицины. Особую заинтересованность у ученых вызывает такое направление, как фармакогенетика, которая предусматривает разработку различных видов лечения в зависимости от генотипа определенного человека. 

  

Другие новости

Работа обратной связи Работа зваротнай сувязі 11.02.2017 15:35 / Краіна Работа обратной связи

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =