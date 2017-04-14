Технологию приготовления масляного барана сохраняют в Глубокском районе

15 Апреля 2017 15:39

Технологию приготовления необычного угощения - масляного барана - сохраняют в Глубокском районе. Готовят исключительно к Пасхе. Но барашек не просто украшение праздничного стола. Блюдо признано нематериальным культурным наследием Беларуси. Процесс и рецепт только на первый взгляд несложные. На самом деле это целая наука. Марина Романовская наблюдала за тонким процессом приготовления праздничного барашка.

Марина Хрол за приготовление необычного угощения всегда берется с большим энтузиазмом. У хозяйки талант настоящего скульптора. С большого куска масла получается вот такая съедобная фигурка. Сначала не очень похожая на золотистого барашка. Но основная работа впереди. Чтобы сделать килограммового барана, опытной хозяйке понадобится примерно час.

В деревне Матюково Глубокского района это блюдо к Пасхе готовят издавна. Приготовление барашка - семейная традиция. Технология передается из поколения в поколение. Марина Хрол вспоминает: первый раз попробовала сделать барашка самостоятельно еще в детстве. Получилось отлично.

Золотистый барашек признан нематериальным культурным наследием Беларуси. Сейчас Марина Хрол с готовностью делится технологией приготовления со всеми желающими. На мастер-классах интересно и взрослым, и детям. Процесс очень занимательный.

Вот так барана "одевают" в шерсть. Золотистые крендели выдавливают через марлю. Кстати, начинать надо обязательно с головы. И только после можно облепливать все животное.

Интересно, но у масляного барашка нет хвоста. И это не ошибка мастера-кулинара - таким в деревне его делали и сто лет назад. Хвост, по мнению хозяйки, здесь и не нужен. А вот поставить барана на ноги планируется. Но пока женщина не придумала, как осуществить замысел. Масло быстро тает.

Последний штрих - и барашек как с картинки. Хозяйка вместе с участниками мастер-класса декорирует блюдо зеленью. До Пасхи барашек будет отдыхать в холодильнике. А уже завтра станет настоящим украшением праздничного стола.