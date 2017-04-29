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Таллин заинтересован в обмене опытом в сфере жилищно-коммунального хозяйства с Минском
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29 Апреля 2017 15:17

Таллин заинтересован в обмене опытом в сфере жилищно-коммунального хозяйства с Минском

Руководство эстонской столицы заинтересовано в обмене опытом в сфере жилищно-коммунального хозяйства с Минском. Главные аспекты взаимодействия - ремонт дорог, водоснабжение и освещение, озеленение, а также работа аварийной службы. Это сегодня обсуждали в мэрии на встрече с делегацией Таллина. Как подчеркнули обе стороны, белорусско-эстонские торгово-экономические отношения находятся на высоком уровне, их будут укреплять и на уровне сотрудничества двух столиц. Сегодня таллинцы посещают такие минские предприятия, как Горремавтодор, Минскгорсвет и Минскзеленстрой. 

  

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