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Субпарк светодиодной продукции будет создан в Китайско-Белорусском индустриальном парке
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11 Февраля 2017 15:15

Субпарк светодиодной продукции будет создан в Китайско-Белорусском индустриальном парке

Субпарк светодиодной продукции будет создан в Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень". Об этом договорились представители провинции Гуандун, а также областного и Минского исполкомов во время последнего визита в Гунчжоу. Ассоциация производителей осветительных приборов провинции планирует наладить производство светодиодной продукции в Смолевичском районе. А первым совместным проектом Минска и провинции Гуандун станет фестиваль освещения. Он пройдет в столице в начале сентября и будет приурочен к юбилею - 950-летию белорусской столицы.

Китайская провинция Гуандун является регионом-побратимом Минской области. На февраль запланирован визит делегации Ассоциации производителей осветительных электроприборов провинции Гуандун в Минск.

  

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