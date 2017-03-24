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"Струны Орфея" - под таким названием проходит конкурс детских камерных ансамблей
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25 Марта 2017 15:33

"Струны Орфея" - под таким названием проходит конкурс детских камерных ансамблей

"Струны Орфея" - под таким названием проходит на этой неделе Минский городской открытый конкурс детских камерных ансамблей. Четвертый раз соревнования проводят в Минском государственном музыкальном колледже имени Глинки. В этом году к творческим соревнованиям присоединилась и Минская область. В программе - произведения белорусских и зарубежных композиторов в исполнении струнных, смычковых, духовых инструментов. В общей сложности - почти 40 детских коллективов.

"Струны Орфея" - не единственный музыкальный конкурс, на этой неделе начинаются прослушивания к конкурсу "Струны, которые поют" среди таких инструментов, как домра, мандалина, балалайка, цимбалы. Начинается в столице и молодежный симфонический форум, на который приглашены специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга.

  

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