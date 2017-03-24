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Строительство первого транспортного кольца начнется от улицы Карла Либкнехта до Толстого
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25 Марта 2017 15:17

Строительство первого транспортного кольца начнется от улицы Карла Либкнехта до Толстого

Строительство первого транспортного кольца в столице начнется от улицы Карла Либкнехта до улицы Толстого. Одновременно дорожные службы начнут воздвигать участок от улицы Карла Либкнехта до проспекта Дзержинского, где появится и транспортная развязка. Об этом сегодня журналистам сообщил главный инженер Гордорстроя Игорь Андрейчиков. Работы начнутся в апреле. Что же касается сроков, то завершить все работы планируют через два года.

В этом году в столице начнут воздвигать еще восемь крупных объектов дорожной инфраструктуры. Так, на пересечении улиц Маяковского и Аранской появится транспортная развязка, подземный пешеходный переход построят на проспекте Победителей в районе выставочного комплекса. В июле начнут строить и южную магистраль, которая свяжет центр с новым жилым комплексом "Минск-Мир". 

  

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