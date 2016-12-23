24 Декабря 2016 15:15

Новые дороги и новые возможности. Строительство МКАД-2 вокруг Минска полностью завершено. Комфортная магистраль позволит столице вздохнуть свободнее и в то же время оптимизировать движение между городами-спутниками. Почти 90 километров новой дороги из цементобетона, инфраструктура кольцевой прирастет мостами и развязками. А разогнаться на отдельных участках МКАД-2 можно будет до 120-ти километров в час. Возможности новой трассы оценил Алексей Кондратенко.

Здесь, на новом участке кольцевой от Гродненской трассы до "олимпийки", свои особенности эксплуатации бетонного покрытия в первый год. Зимой МКАД нельзя посыпать реагентами и солью, отсюда и ограничение скорости 70 километров в час. Однако уже весной автомобилисты смогут разогнаться до 120-ти.

Не спеша строится, но долго служит. Это особенность дороги из цемента. Срок ее эксплуатации без капремонтов – десятки лет. Бетонка в отличие от асфальта выдерживает большие нагрузки независимо от сезона, поэтому дорожные службы могут надолго забыть о ямочном ремонте. М14 (это официальное название новой дороги) - по всем параметрам образец лучших мировых автобанов.

Таким образом общая протяженность кольца вокруг столицы - более 160 километров. Из них 88 - это новый участок хайвея. Планируется, что интенсивность движения будет около 15-20 тысяч автомобилей в сутки.

Анатолий Сивак, Министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

"Город Минск будет разгружен, и первый участок показал, что в этом году максимальные объемы трафика были 4 500 автомобилей в сутки. Из них более тысячи грузовых фур, которые шли транзитом. Ввод этого участка еще больше разгрузит нынешнюю кольцевую и город Минск. Кроме того, обеспечит связь в этом регионе между городами-спутниками".

Новая дорога - это и экономические бонусы. Инфраструктура, которая развивается вдоль МКАД-2, - это станции техобслуживания, заправки, кафе и торговля. По планам, таких объектов в перспективе появится не менее 30-ти. Для развития бизнеса возле кольцевой будут привлекать инвесторов. Соответствующие участки с января выставят на аукционы. Таким образом активизируется и жизнь в ближайших деревнях.

Николай Артюшкевич, председатель Дзержинского райисполкома:

"Здесь мы будем развивать придорожный сервис. Есть возможность привлечь предпринимателей и торговые сети. Все это для того, чтобы обеспечить достойные условия проезда в том числе и иностранных граждан по этой дороге и всех, кто движется в направлении столицы и областных центров нашей республики. И для транспорта района, и для сельхозорганизаций это очень удобная транспортная развязка, т. к. здесь мы будем экономить много километров, чтобы кратчайшим путем доставить различные грузы".

Всего в Беларуси более 86-ти тысяч километров автодорог. По плотности на квадратный километр территории и протяженности на тысячу жителей у нас лучший показатель среди стран СНГ. Согласно государственной программе развития дорог, в ближайшие пять лет отремонтируют 1 600 километров дорожной сети, появятся десятки новых объектов придорожного сервиса. Таким образом транзитный потенциал принесет еще больше плюсов. Ведь новые и качественные дороги - это не только имидж страны, но и новые экономические возможности.