Краіна
13 Мая 2017 15:20
Столичный центр социального обслуживания семьи и детей переехал в Партизанский район
Сегодня состоялось открытие нового здания. В уютных условиях продолжат работу школы молодых родителей, отделения психологической поддержки и адаптации детей-инвалидов. Предложат и новые услуги, например, няня на час и родительский сад.
В центре будут работать и волонтеры - разработаны программы для всей семьи. Лечение с помощью животных, мастер-классы и семинары от партнеров.
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