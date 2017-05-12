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Столичный центр социального обслуживания семьи и детей переехал в Партизанский район
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13 Мая 2017 15:20

Столичный центр социального обслуживания семьи и детей переехал в Партизанский район

Сегодня состоялось открытие нового здания. В уютных условиях продолжат работу школы молодых родителей, отделения психологической поддержки и адаптации детей-инвалидов. Предложат и новые услуги, например, няня на час и родительский сад.

В центре будут работать и волонтеры - разработаны программы для всей семьи. Лечение с помощью животных, мастер-классы и семинары от партнеров.  

  

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