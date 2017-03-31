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Стартовал первый этап прослушивания конкурса "Славься, земли нашей светлое имя!"
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1 Апреля 2017 15:32

Стартовал первый этап прослушивания конкурса "Славься, земли нашей светлое имя!"

Оригинальные версии исполнения гимна нашей страны звучали в студии Первого канала белорусского радио. Всего в редакцию заявки на участие в проекте прислали 1700 вокалистов - это представители всех областей, военнослужащие и курсанты, учащиеся средних и высших учебных заведений, профессионалы и любители всех возрастов. Председателем жюри стал поэт, автор легендарного текста государственного музыкального символа Беларуси Владимир Каризна. Когда-то именно здесь, на Красной, в Доме радио, и было записано эталонное звучание гимна.

Финал масштабного конкурса пройдет в мае - в День Государственного герба и Государственного флага Беларуси.

  

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