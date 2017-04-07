Станция Дубица включена в Список историко-культурных ценностей Беларуси

8 Апреля 2017 15:43

Дубица - самая маленькая станция на железной дороге Брестской области и единственная, включенная в Список историко-культурных ценностей Беларуси. Этот статус здание получило в прошлом году. Саму же станцию можно сравнить с машиной времени. Построенная в царский период, в конце 19 века, она чудом уцелела в годы Великой Отечественной. А с начала двухтысячных Дубица стала настоящей площадкой для киношников.

Виктория Потоня выяснила, как менялась станция за столетие. Это станция хоть и небольшая, но одна из самых знаменитых в Брестской области. Находится на пограничной полосе, до Польши - рукой подать. Ежедневно здесь курсирует дизель Брест - Влодава. Пассажиры - в основном дачники.

Здание станции было возведено не сразу, а через 10 лет после того, как здесь прошел первый поезд. Но построено на совесть. Фундамент - на три метра вглубь, и сами стены уникальные - со знаком качества. Если присмотреться, здесь повсюду следы пальцев рук мастеров, которые изготавливали кирпич.

По-особому дорога Дубица дежурному по станции и самому старшему работнику Александру Вакуличу. Его родители работали на железной дороге и жили в квартире на втором этаже станции. Маршрут на работу у Александра, как и раньше, короткий: достаточно спуститься по лестнице. А вот принципы работы изменились: стрелки на путях уже не переводят вручную. Для этого есть электрический пульт. На свой возраст станция выглядит довольно хорошо, а работа здесь не останавливалась даже во время войны.

С двухтысячных станция начинает привлекать к себе киношников. Чаще всего здесь снимают сцены для военно-исторических картин. В кадр Дубица попала более чем в десяти кинолентах. Во время съемок фильма "Брестская крепость" пришлось достраивать декорации. Но обычно меняют вывеску над входом в зал ожидания, а перрон посыпают песком. Александр Вакулич говорит: посмотрел на синематограф с другого ракурса. Однажды даже разрешил из квартиры сделать военный штаб.

Здесь побывали многие знаменитости. А их автографы работники бережно хранят в специальном альбоме.

За 120 лет станция почти не изменилась внешне. А недавно ее здание включили в Список историко-культурных ценностей Беларуси.

История станции продолжается. А специалисты верят, что она станет привлекательной не только для журналистов, киношников, но и для туристов.