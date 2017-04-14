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Сообщите о важном событии вашего региона
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15 Апреля 2017 15:41

Сообщите о важном событии вашего региона

Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы! Что интересного происходит и что самое актуальное, давайте обсудим. В течение часа после окончания эфира будет работать обратная связь. Звонки принимаем по телефону в Минске (8017) 369 81 00.

  

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