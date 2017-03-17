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Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы!
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18 Марта 2017 15:54

Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы!

Что интересного происходит, и что самое актуальное, давайте обсудим в течение часа после окончания эфира - будет работать обратная связь. Звонки принимаем по телефону в Минске - (8017) 369 81 00.

  

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