У жителей агрогородка Лапичи есть нарекания на работу местной больницы

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Кстати, один из первых звонков поступил из Осиповичского района. У жителей агрогородка Лапичи есть нарекания на работу местной участковой больницы. Непонятный график работы и отсутствие узких специалистов - основные проблемные моменты. Наша съемочная группа выехала на место событий, чтобы узнать, как работают ФАПы на селе. Репортаж Антонины Станкевич.

Наталья Наливайко, мать двоих детей, в поликлинику вынуждена ходить часто. Дети болеют - без медпомощи не обойтись. Жительнице агрогородка Лапичи повезло: участковая больница под боком. Правда, женщина жалуется: узких специалистов не хватает, да и процедуры можно сделать далеко не все. А до райцентра километров 25.

Действительно, объясняет главный врач, педиатра здесь нет. Однако его заменяет новый специалист - врач общей практики. Это и терапевт, и педиатр и хирург-окулист-лор-специалист. Сейчас в Могилевской области занимаются переподготовкой специалистов. В первую очередь такие врачи как раз и работают в сельских больницах и амбулаториях.

Принимают здесь пациентов до 14-ти часов, а по субботам - до 12-ти, потом врачи ходят по вызовам. С экстренными и сложными случаями справляются врачи скорой помощи: доехать до райцентра, согласно нормативам, они должны за 30 минут.

В маленьких деревнях первую помощь оказывают в ФАПах. Врачей здесь нет, фельдшер обычно один из самых уважаемых людей. Только в Минской области почти 400 таких станций первой помощи.

Специалисты утверждают: новые ФАПы открываться не будут, все-таки с каждым годом количество населения в деревнях уменьшается, поэтому ищут новые формы работы с населением. Мобильного формата. Год назад в Крупском районе впервые ФАП поставили на колеса. Раз в месяц бригада медиков посещает даже самые отдаленные деревни, где живут всего по 5-10 человек.

Опыт Крупского района показал: пилотный проект имеет все шансы стать практикой и в других районах. Во-первых, медпомощь сама находит своих пациентов, а во-вторых, пациенты таких передвижных ФАПов имеют возможность регулярно проходить профилактический медосмотр.