Краіна
25 Марта 2017 15:37
Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы
Что интересного происходит и что самое актуальное - давайте обсудим в течение часа после окончания эфира: будет работать обратная связь, звонки принимаем по телефону в Минске - (8017) - 369 81 00.
Другие новости
25.03.2017 15:35 / Краіна Лесники только успевают менять многолитровые мешки под березами
25.03.2017 15:33 / Краіна "Струны Орфея" - под таким названием проходит конкурс детских камерных ансамблей
25.03.2017 15:31 / Краіна "М.@rt.контакт-2017" собрал в Могилеве лучшие театральные постановки
25.03.2017 15:29 / Краіна Дайджест культурных новостей
25.03.2017 15:27 / Краіна В Бресте работает "Деревянная фабрика"
25.03.2017 15:25 / Краіна Гомель. Дайджест новостей
25.03.2017 15:23 / Краіна Ежегодные премии Спецфонда Президента вручили юным талантам в Гомеле
25.03.2017 15:21 / Краіна Восемь тысяч вакансий открылись в Минске
25.03.2017 15:19 / Краіна Минск. Распределение молодых специалистов
25.03.2017 15:17 / Краіна Строительство первого транспортного кольца начнется от улицы Карла Либкнехта до Толстого
25.03.2017 15:15 / Краіна Пять договоров о сотрудничестве
18.03.2017 15:54 / Краіна Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы!
18.03.2017 15:53 / Краіна Ансамбль "Медуница" стал обладателем гранта Президента Беларуси
18.03.2017 15:51 / Краіна Культурный дайджест
18.03.2017 15:49 / Краіна Стартовал второй этап реализации билетов на Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
18.03.2017 15:45 / Краіна Витебск. Сюжет-дайджест
18.03.2017 15:42 / Краіна Робота-спасателя презентовали школьники на республиканском конкурсе "Техноинтеллект"
18.03.2017 15:38 / Краіна Гомель. Сюжет-дайджест