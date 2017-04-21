Главная>>Агентство теленовостей>>Краіна>>Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы
Краіна
RSS
Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы
Скачать Поделиться

22 Апреля 2017 15:35

Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы

Что интересного происходит и что самое актуальное, давайте обсудим. В течение часа после окончания эфира будет работать обратная связь - звонки принимаем по телефону в Минске (8017) 369 81 00.

  

Другие новости

Культурный дайджест Культурный дайджэст 22.04.2017 15:27 / Краіна Культурный дайджест
Культурный дайджест Культурны дайджэст 15.04.2017 15:34 / Краіна Культурный дайджест

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =