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Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы
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4 Февраля 2017 15:38

Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы

Что интересного происходит и что самое актуальное - обсудим в течение часа. После окончания эфира будет работать обратная связь - звонки принимаем по телефону в Минске (8017) 369 81 00.
  

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