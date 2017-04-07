8 Апреля 2017 15:31

Новый маршрут на море во время летних отпусков. Витебский аэропорт открывает рейс Витебск - Калининград. С неба - на землю. Наиболее аварийные пешеходные переходы в Витебской области будут обозначены специальной подсветкой. Несколько слов о культуре. "Песни родной стороне" прозвучали в Полоцке. В молодежной столице Беларуси прошел фестиваль авторской музыки. И, наконец, благотворительная фотосессия для воспитанниц детского дома. Организаторы уверены: снимки маленьких принцесс обязательно попадут в фотоальбом их новых семей. Наиболее интересные события из жизни северного региона в следующем дайджесте.

Рассказывает Ольга Масловская: Час в воздухе, и под крылом самолета - Балтийский берег. С 9 июня Витебский аэропорт начинает рейсы в Калининград. Полеты запланированы два разы в неделю - по пятницам и воскресеньям. Новый маршрут позволит жителям Витебска сэкономить не только время в дороге, но и деньги, ведь виза для транзита через страны Евросоюза не понадобится. В разгар туристического сезона из Витебского аэропорта также можно будет отправиться в Турцию и Болгарию.

Комфорт и безопасность на дороге. В Витебской области появятся умные пешеходные переходы. Зебру обозначат световой сигнализацией. Соответствующие датчики движения будут за несколько метров улавливать приближение пешехода и включать сигнальные огни, вмонтированные в дорожное полотно по всей длине перехода. Таким образом водитель вовремя увидит пешехода, что особенно актуально в темное время.

Молодежная столица Беларуси - город Полоцк - стал местом проведения конкурса авторской песни. Участие в нем приняли солисты и вокальные ансамбли из разных районов области. Для молодых авторов, композиторов и исполнителей это стало возможностью заявить о себе. Тем более что тексты всех конкурсных песен вошли в соответствующий сборник, а композиции записали на компакт-диск. Победители получили право принять участие в мероприятиях ко Дню белорусской письменности в Полоцке. А их произведения попадут в ротацию региональных радиостанций.

Фотосессию для воспитанниц Витебского детского дома организовали волонтеры Белорусского союза молодежи. В рамках Республиканского благотворительного проекта "Все краски жизни для тебя" девочки смогли почувствовать себя настоящими принцессами. В роли стилистов выступили учащиеся Витебского индустриально-педагогического колледжа. Они сделали юным моделям прически, дизайнер подобрала платья и украшения, а фотограф всю эту красоту запечатлел на фотоснимках. На память о необычном проекте воспитанницы получат портфолио со своими снимками. Кроме того, фотографии разместят на сайте детского дома и, как полагают организаторы, обязательно влюбят в себя новых заботливых родителей.