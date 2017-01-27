Сменить профессию на сутки

28 Января 2017 15:23

Поменялись рабочим местом. В Рогачеве спасатель год снимал свою работу на камеру и от первого лица рассказывал про будни профессии. Получился настоящий музыкальный клип. И его просмотр вдохновил корреспондента Ольгу Холодович на смелый эксперимент - на сутки сменить профессию. Вышел ли из репортера хороший спасатель? Давайте смотреть.

Это тот самый случай, когда пожар и тушат, и снимают. Камера "Гоу Про" в течение нескольких месяцев постоянный попутчик Андрея Глушакова. Таким нестандартным способом он решил показать, какая она на самом деле профессия - спасатель. А клип, который он разместил в Интернете, уже набрал почти полторы тысячи просмотров.

Чтобы побороть пламя, спасателям нужны минуты. Нередко это время - цена человеческой жизни. Профессия журналиста, говорят огнеборцы, менее сложная. С этим не поспоришь, но когда до эфира остаются минуты - адреналина не меньше.

Самый горячий репортаж - непосредственно с места событий. Чтобы лучше понять профессию спасателя, надо потушить не один пожар. Вот этот - мой первый.

У Андрея их сотни. Через огонь, воду и медные трубы он проходит каждый день. А вот чтобы сделать очередной клип, надо постараться. Говорит, уже сам научился монтировать. Но с брандспойтом в руках ощущает себя более уверенно.

Наша съемочная группа провела свой рабочий день вместе со спасателем. Результат один - каждый должен быть профессионалам своего дела.