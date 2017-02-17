Скандинавская история с белорусским акцентом

18 Февраля 2017 15:33

Ученики агролесотехнического колледжа, которые кроме учебы выращивают редких животных в знаменитом Могилевским зоосаду, решили удивить мир и строят настоящий корабль "Дракар", что в переводе с языка викингов звучит как "дракон". На таких транспортных средствах скандинавские воины ходили к Черному морю по так называемому пути "из варяг в греки". Часть его пролегала и по Днепру.

С особенностями работы первой в Беларуси верфи ознакомился Андрей Ястребов (видео).