Краіна
18 Февраля 2017 15:33
Скандинавская история с белорусским акцентом
Ученики агролесотехнического колледжа, которые кроме учебы выращивают редких животных в знаменитом Могилевским зоосаду, решили удивить мир и строят настоящий корабль "Дракар", что в переводе с языка викингов звучит как "дракон". На таких транспортных средствах скандинавские воины ходили к Черному морю по так называемому пути "из варяг в греки". Часть его пролегала и по Днепру.
С особенностями работы первой в Беларуси верфи ознакомился Андрей Ястребов (видео).
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