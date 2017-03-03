Шесть новых специальностей от профтехобразования Минска

4 Марта 2017 15:21

В колледже строительства и коммунального хозяйства впервые начнут выпускать рабочих по комплексному обслуживанию зданий. Будущие специалисты для коммунальной сферы за три года получат сразу несколько специализаций.

Какие еще новые квалификации появились по просьбе предприятий, выяснила Надежда Сербиненко.

Сейчас я нахожусь в Минском колледже полиграфии. Здесь уже в следующем году начнется подготовка по абсолютно новой специальности - "оператор цифровой печати".

Пока этот срок составляет три года. А практические занятия будут проходить здесь - этот современный цифровой аппарат может напечатать любую визитку, рекламный буклет или даже книгу.

Они разбирают журнал на колонтитулы, газету - на колонки, книгу - на строки и иллюстрации. Если раньше макет будущей газетной полосы компоновали вручную, а печатные машины занимали целые цехи, то сейчас печатный цикл - это компьютер и принтер.

Изменяется полиграфия - изменяются и требования к печатникам. Поэтому сейчас в колледже разрабатывают новую учебную программу.

Первокурсник Вадим Ольшаник - будущий хаус-мастер или рабочий по комплексному обслуживанию зданий. Эти юноши - первые специалисты в Беларуси. Настоящих универсалов, которые имеют сразу семь квалификаций, в этом году впервые начали готовить в Минском колледже коммунального хозяйства.

Первый набор - всего 25 человек. На каждого уже сейчас есть запрос от работодателя.

А в кулинарном колледже в следующем году начнут подготовку специалиста-универсала. Наличие сразу двух профессий - пекаря и кондитера и шансы на трудоустройство также удваиваются.

В списке новых профессий также - кузовщик, арматурщик, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. В основном спрос на новых специалистов формирует рынок труда. Новые профессии - это требование времени и новых производств.



