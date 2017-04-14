Главная>>Агентство теленовостей>>Краіна>>Сезон фонтанов в Минске открыт
Краіна
RSS
Сезон фонтанов в Минске открыт
Скачать Поделиться

15 Апреля 2017 15:36

Сезон фонтанов в Минске открыт

В этом году из-за ранней и теплой весны он начался раньше. Торжественная церемония запуска прошла у Большого театра оперы и балета. Равно в 18 часов включен самый большой фонтан столицы. Остальные начнут вводить в эксплуатацию поэтапно. После реконструкции впервые заработает фонтан-ширма у Национальной библиотеки и легендарный "Мальчик с лебедем" в Александровском сквере напротив Октябрьской площади. Всего в столице 34 фонтана.

В Минске сразу несколько фонтанов-рекордсменов. Самый большой по количеству потоков - на площади Независимости, лидер по высоте - "Парус", а самый старший - "Мальчик с лебедем". 

  

Другие новости

Культурный дайджест Культурны дайджэст 15.04.2017 15:34 / Краіна Культурный дайджест

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =