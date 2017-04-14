Сезон фонтанов в Минске открыт

15 Апреля 2017 15:36

В этом году из-за ранней и теплой весны он начался раньше. Торжественная церемония запуска прошла у Большого театра оперы и балета. Равно в 18 часов включен самый большой фонтан столицы. Остальные начнут вводить в эксплуатацию поэтапно. После реконструкции впервые заработает фонтан-ширма у Национальной библиотеки и легендарный "Мальчик с лебедем" в Александровском сквере напротив Октябрьской площади. Всего в столице 34 фонтана.

В Минске сразу несколько фонтанов-рекордсменов. Самый большой по количеству потоков - на площади Независимости, лидер по высоте - "Парус", а самый старший - "Мальчик с лебедем".